Автор ютуб-шоу «Училка» Татьяна Гартман «распекла» Галкина и похвалила Шейнина

Татьяна Гартман выложила очередной видео-урок, посвященный правилам русского языка. Темой занятия стали ударения. Для начала учительница показала фрагмент фильма «Москва слезам не верит», где героиня Ирины Муравьевой говорит: «Человека выдают два обстоятельства: если он ставит ударение неправильное в словах, а с этим у тебя все в порядке, и задает глупые вопросы».

Выяснилось, что эти самые ударения и подвели Максима Галкина, который в программе «Сегодня вечером» на первом канале неправильно поставил ударение. В слове «догмат» он поставил его на второй слог, в то время, как правильно на первый. Логика проста: проверочное слово — «догма».

Журналист Антон Долин в «Вечернем Урганте» допустил сразу две ошибки в ударениях: в слове «новорожденный» и «вручат». В первом случае он поставил ударение на третий слог, вместо четвертого, а в глаголе на первый, вместо второго.

Нерадивой ученицей оказалась и Арина Шарапова. В своей программе «10 фотографий» она неправильно представила своего гостя Владимира Васильева. В слове танцовщик она сделала ударение на последний слог, в то время как нужно было поставить его на букву «о».

А вот Артем Шейнин заслужил похвалу. Во фразе «демонстранты идут с факелами», он верно поставил ударение на первый слог в последнем слове.

И напоследок за неверное ударение в слове «свекла» досталось Самбурской. Ведущая «Ревизорро» поставила его на последний слог, тогда как по правилам оно падает на букву «ё».