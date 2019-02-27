Наталья Водянова вместе с младшей сестрой прогулялась по Парижу и посетила модный показ

Уже много лет Наталья Водянова живет в столице Франции со своим супругом Антуаном Арно и пятью детьми. При этом родители и сестры модели проживают в России. Иногда близкие приезжают к девушке в гости. Так, на днях к ней приехала младшая сестра Кристина Кусакина. Модель сразу придумала, как развлечь свою родственницу. 26 февраля они прогулялись по Парижу и посетили модный показ Dior.

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Примечательно, что девушки оделись в одной цветовой гамме. Наталья облачилась в пудровое длинное платье на пуговицах, а ее 22-летняя сестра в короткое платье с принтом. Девушки выглядели очень гармонично в весенних образах. Перед началом показа они успели попозировать фотографам и дать небольшое интервью. Позже Кристина внимательно разглядывала наряды, которые были представлены в новой коллекции модного дома. Приехал на показ и супруг Водяновой.

Отметим, что также среди гостей были замечены такие звезды, как Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь. Последняя, к слову, облачилась в наряд в одном силе с Водяновой. Позже модель и ее сестра отдохнули дома и вновь отправились на светское мероприятие. Напомним, что у Натальи есть еще одна сестра — 30-летняя Оксана родилась с особенностями развития. О ней модель не раз рассказывала в своих интервью.