Виктория Боня дала совет девушкам, как можно придать волосам необходимый объем

По словам телеведущей и модели, не у всех это получается.

Известная модель Виктория Боня на своей страничке в социальной сети Instagram дала совет девушкам, как можно придать своим волосам нужный объем. Она побывала в салоне красоты, где специалист сделала ей укладку. Боня отметила, что без должного подхода не у всех получается это сделать.

«У кого тоненькие волосы, как у меня. У меня волосы как паутина — очень тонкие. Чтобы они смотрелись объемно и более густыми, нужно, когда их помоешь, обязательно нанести какую-то пенку для объема. Просушить на пенку, и тогда они становятся текстурируемыми. А потом сухим лаком еще пройтись, и они становятся более такие увесистые и тяжелые», — заявила Боня.

«Очень красивая укладка! Мастер — молодец», «Губы у вас просто ужасные, уж извините», «Вика, как вы умудряетесь сохранять здоровье волос при постоянных укладках? Я если неделю-две регулярно поделаю что-то с волосами — половина выпадает», — заметили в комментариях пользователи.