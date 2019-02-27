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Виктория Боня дала совет девушкам, как можно придать волосам необходимый объем

По словам телеведущей и модели, не у всех это получается.

Виктория Боня дала совет девушкам, как можно придать волосам необходимый объем
Виктория Боня/фото: globallook

Известная модель Виктория Боня на своей страничке в социальной сети Instagram дала совет девушкам, как можно придать своим волосам нужный объем. Она побывала в салоне красоты, где специалист сделала ей укладку. Боня отметила, что без должного подхода не у всех получается это сделать.

«У кого тоненькие волосы, как у меня. У меня волосы как паутина — очень тонкие. Чтобы они смотрелись объемно и более густыми, нужно, когда их помоешь, обязательно нанести какую-то пенку для объема. Просушить на пенку, и тогда они становятся текстурируемыми. А потом сухим лаком еще пройтись, и они становятся более такие увесистые и тяжелые», — заявила Боня.

«Очень красивая укладка! Мастер — молодец», «Губы у вас просто ужасные, уж извините», «Вика, как вы умудряетесь сохранять здоровье волос при постоянных укладках? Я если неделю-две регулярно поделаю что-то с волосами — половина выпадает», — заметили в комментариях пользователи.

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Виктория Боня дала совет девушкам, как можно придать волосам необходимый объем
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