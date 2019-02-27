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Виктор Логинов накажет обидчиков в остросюжетном сериале «Чернов» на НТВ

Премьера нового проекта состоится 4 марта.

Виктор Логинов накажет обидчиков в остросюжетном сериале «Чернов» на НТВ
Кадр из сериала "Чернов" / Пресс-служба НТВ

Зрителей НТВ ждет очередная захватывающая премьера. Совсем скоро — 4 марта — телеканал покажет премьеру остросюжетной драмы под названием «Чернов» с Виктором Логиновым в главной роли. В сериале он сыграет майора полиции Чернова.

По сюжету, Чернов приезжает на службу и узнает, что во время его отсутствия к нему в дом ворвались злоумышленники и серьезно ранили его супругу Людмилу. Медики сумели спасти жизнь его жены, однако после тяжелого нападения женщина остается в коме.

Майор полиции понимает, что за покушением стоит один из тех преступников, которого он ранее отправил в тюрьму. Тогда Чернов отправляется в архив и изучает документы, после чего он делает невероятное открытие — вместо настоящих виновников срок в тюрьме отбывают подставные люди. При этом вышестоящее руководство не спешит возбуждать уголовное дело, а узнавшего слишком много Чернова переводят на другое место работы. Однако и там его ждут новые события — в первое же дежурство происходит убийство, которое майору предстоит расследовать.

Комментируя свою роль, Виктор Логинов отмечает, что главный герой во многом похож на него — и физически, и психологически. Именно поэтому, утверждает он, входить в роль ему было совсем не сложно.

«Я просто он. И все. Надеюсь, эта моя сторона понравится моему зрителю. Его реакции я жду с нетерпением!» — приводит слова актера пресс-служба НТВ.

Всего зрителей телеканала НТВ ждут 12 увлекательных серий. Премьера картины «Чернов» состоится 4 марта в 20:00.

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Виктор Логинов накажет обидчиков в остросюжетном сериале «Чернов» на НТВ
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