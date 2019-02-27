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Хозяюшка: Сергей Безруков похвастался тортом, который к его приезду приготовила дочка

Актер также поделился трогательным снимком с подросшей наследницей Марией.

Хозяюшка: Сергей Безруков похвастался тортом, который к его приезду приготовила дочка
Сергей Безруков. фото: globallook.com

Сергей Безруков 15 лет прожил в браке с Ириной Безруковой. Многие считали их идеальной парой, но в 2015 году они развелись. Вскоре актер вновь сыграл свадьбу. Его новой избранницей стала режиссер Анна Матисон. Сейчас у влюбленных подрастают дети: Мария и Степан, который появился на свет летом прошлого года. Все свободное время артист проводит с детьми, но порой ему приходится надолго уезжать из-за работы. Так на днях Сергей вернулся с гастролей домой, и его ждал сюрприз.

Оказалось, что его дочка приготовила для папы торт с ягодами. В соцсети актер опубликовал трогательное фото, на котором его наследница в фартуке стоит перед тарелкой с тортом. «Вернулся с гастролей, а тут торт… для меня с ягодами. От хозяюшки», — похвастался Безруков. Поклонники восхитились кулинарным мастерством девочки, которой в этом году исполнится только три года. Однако они уверены, что Матисон помогала ей готовить.

«Прощай диета Сергей Витальевич», «Как же она подросла», «Как здорово! Рада, что у вас такая прекрасная семья!», «Вот молодец, доченька. Как папу встречает», «Молодцы ваши девочки», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что последние несколько недель артист публиковал кадры, сделанные во время съемок сериала Годунов. Он сообщил поклонникам, что уже совсем скоро состоится премьера второго сезона этой картины.

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Хозяюшка: Сергей Безруков похвастался тортом, который к его приезду приготовила дочка
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