Экстрасенс увидела порчу, которую навели на Марата Башарова

Сейчас в жизни актера нелегкие времена. Конфликт с супругой поставил под удар всю семью, а коллеги по цеху осуждающе смотрят на мужчину.

О судьбе Марата Башарова сегодня спорят многие. Актер оказался в не самом лучшем положении. На днях супруга Башарова объявила о том, что подает на развод, а значит, третий брак на грани разрыва. Дело движется к одиночеству, уверена экстрасенс Иоланта Воронова. Она посмотрела, что ждет впереди именитого актера, и видит только забвение.

Причиной несчастий Марата может быть порча, которую на него накликали колдуны и маги из «Битвы экстрасенсов», где актер выступает в роли ведущего.

«Здесь явно порча. Ведь не только в личной жизни у него проблемы, но и здоровье чахнет, — дополняет Иоланта. — Уж прости, Марат, но и в будущем тебя не ждет ничего хорошего. Я вижу его в одиночестве и забвении».

А вот Елизавете Башаровой ведунья напророчила новые счастливые отношения, сообщает Пятый канал.

Сейчас супруга актера отдыхает в Таиланде. Этому предшествовали многочисленные тревожные новости о том, что муж сломал ей нос. О будущем разводе она объявила публично, на своей страничке в Instagram.

Для Марата такое заявление, судя по реакции, стало внезапным и очень болезненным. Там же, на страничке в соцсети, он прокомментировал: «Почему я узнаю о нашем разводе из Интернета? Слов нет. Сидит в Таиланде с подругой и нашим сыном, тратит деньги, которые я зарабатываю и ей отсылаю, и вдруг решила развестись».

Правда, позже эти комментарии исчезли. Башаров делает вид, что ничего не происходит, и даже опровергает развод. Судя по всему, девушка устала терпеть агрессивное поведение Марата.

«Не хочет он вылечиться от своего недуга ради нашей семьи, ради детей», — проговорилась Елизавета, намекая на пристрастие Башарова к спиртному. А брат девушки даже готовится подать в полицию заявление за избиение сестры. Тогда актеру грозит не только развод, но и тюремный срок.



Многие звезды осуждают Марата Башарова. Ему припоминают историю избитой прежней супруги Екатерины Архаровой, а в театре даже лишили роли из-за нового скандала с рукоприкладством.

Участница «Дома-2» Алена Водонаева не скрывает своего возмущения тем, что Башаров продолжает работать на ТВ и многие актеры выходят с ним на одну сцену, а женщины ложатся в постель, не опасаясь быть на месте его жертвы.

«Наверное, у таких дам повышенная потребность в адреналине и острых ощущениях. Возможно, даже страсть к мазохизму», — цитирует сайт Dni.ru Водонаеву.