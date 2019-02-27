Буланова призналась, что называет девушку своего старшего сына невесткой

Певица очень трепетно относится к своим детям. У Татьяны есть 25-летний сын Александр и одиннадцатилетний Никита.

Своего первенца — сына Александра певица Татьяна Буланова родила в браке с звукорежиссером Николаем Тагриным. В марте молодому человеку исполнится двадцать шесть лет. По словам артистки, у ее наследника уже появилась девушка. Избранницу сына — Ксюшу исполнительница называет невесткой.

«Все идет к свадьбе. Страшно! Но не потому, что ребенок женится, а из-за осознания того, как быстро летит время», — приводит «СтарХит» слова Татьяны Булановой. Свою возлюбленную Александр познакомил и с отцом. Ксения работает в сфере благотворительности, помогает животным. Артистка не скрывает, что старается не поучать молодых, и не «лезет» к ним с нотациями. Однако, когда Татьяна замечает, что Саша из-за чего-то беспокоится или переживает, всегда деликатно пытается узнать, что произошло. «Сын по характеру интроверт, держит все в себе», — сетует певица.

Говоря о своем младшем сыне — Никите, которого она родила в браке с Владиславом Радимовым, исполнительница призналась, что уверена в том, что переходный возраст их не коснется. Весной мальчику исполнится двенадцать лет. Он увлекается баскетболом, и пока еще делится с мамой своими секретами, рассказывая о тех девочках, которые ему нравятся. Но все это, по словам певицы, пока только детские шалости.