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Юлия Ковальчук пожаловалась на боли в шее

По словам певицы, это происходит из-за чрезмерного напряжения и бешеной активности.

Юлия Ковальчук пожаловалась на боли в шее
Юлия Ковальчук/Фото: globallook

Известная певица Юлия Ковальчук на своей страничке в социальной сети Instagram пожаловалась на боли в шее. По ее словам, это происходит от чрезмерного напряжения, бешеной активности и ребенка на руках. Отметим, что полтора года назад звезда родила дочку Амелию от певца Алексея Чумакова. По словам Ковальчук, пока она была в Испании, то мучилась, что практически нигде не найти достойного массажа.

«Вспоминая свой массажёр для глаз, я покопалась в Интернете, и – Бинго. У них же вышел компактный массажёр для шеи. Ну что вам сказать: это космически приятно и минут на десять можно улететь. Прямо советую всем и, если кто уже попробовал — пишите свои ощущения», — заявила звезда.

«С таким массажером нужно быть осторожнее. Я похожий купила, а оказывается нельзя при смещении позвонков», «Где купить? Я очень мучаюсь с шеей!» «Наверное, действительно нужная вещь», — заметили в комментариях пользователи.

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Юлия Ковальчук пожаловалась на боли в шее
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