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«Полный релакс»: Анна Семенович отказалась от косметики во время отдыха в ОАЭ

На новом фото певица продемонстрировала свою природную красоту и роскошное декольте.

«Полный релакс»: Анна Семенович отказалась от косметики во время отдыха в ОАЭ
Анна Семенович. фото: globallook.com

Анна Семенович на днях отправилась отдыхать в эмират Дубай. Ранее певица призналась, что хочет загореть перед съемками клипа на ее новую песню «Хочешь». Перед отпуском артистка также решила изменить прическу — она сделала себе челку. Поклонники считают, что такие перемены пошли девушке на пользу. Уже в первый день пребывания в теплой стране она опубликовала фото, на котором позирует среди пальм в платье. Звезда призналась, что не может жить без моря и солнца.

Вскоре Анна также поделилась снимком в купальнике. Она решила продемонстрировать свое главное, но не единственное,  достоинство — пышное декольте. Певица также примерила стильные солнцезащитные очки. По словам артистки, она решила отказаться от косметики. По всей видимости, чтобы равномерно загореть и дать коже отдохнуть. «Я счастлива! Никакой косметики, полный релакс, море и любовь», — написала Семенович.

Поклонники признались, что даже без макияжа певица превосходно выглядит. «Вы без косметики красивее и моложе», «Она похудела очень на лицо, неузнаваема стала», «Анечка, шикарно выглядите и похудели», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что также Анна показала свой номер в отеле. Она призналась, что вместе с ней приехали в ОАЭ и ее подруги. Вместе с ними певица планирует уже через несколько дней отметить свой день рождения.

фото: instagram.com/ann_semenovich/

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«Полный релакс»: Анна Семенович отказалась от косметики во время отдыха в ОАЭ
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