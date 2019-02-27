«Полный релакс»: Анна Семенович отказалась от косметики во время отдыха в ОАЭ

Анна Семенович на днях отправилась отдыхать в эмират Дубай. Ранее певица призналась, что хочет загореть перед съемками клипа на ее новую песню «Хочешь». Перед отпуском артистка также решила изменить прическу — она сделала себе челку. Поклонники считают, что такие перемены пошли девушке на пользу. Уже в первый день пребывания в теплой стране она опубликовала фото, на котором позирует среди пальм в платье. Звезда призналась, что не может жить без моря и солнца.

Вскоре Анна также поделилась снимком в купальнике. Она решила продемонстрировать свое главное, но не единственное, достоинство — пышное декольте. Певица также примерила стильные солнцезащитные очки. По словам артистки, она решила отказаться от косметики. По всей видимости, чтобы равномерно загореть и дать коже отдохнуть. «Я счастлива! Никакой косметики, полный релакс, море и любовь», — написала Семенович.

Поклонники признались, что даже без макияжа певица превосходно выглядит. «Вы без косметики красивее и моложе», «Она похудела очень на лицо, неузнаваема стала», «Анечка, шикарно выглядите и похудели», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что также Анна показала свой номер в отеле. Она призналась, что вместе с ней приехали в ОАЭ и ее подруги. Вместе с ними певица планирует уже через несколько дней отметить свой день рождения.