Жена Прилучного не комплексует, появляясь на публике без макияжа

Свой видеоролик для Instagram актриса Агата Муцениеце записала в машине. Не доехав до офиса одной из радиостанций, супруга Павла Прилучного попала в пробку. И чтобы не тратить время зря, она решила запечатлеть новые кадры для своих подписчиков. Примечательно, что на встречу актриса отправилась в простой белой футболке, накинув серое пальто. Белокурые локоны Агата прикрыла желтой шапкой, добавив к своему образу очки с крупной оправой. Светская львица может выйти из дома без макияжа, совершенно не комплексуя и не переживая из-за того, как к этому отнесутся окружающие. «Пробки», — лаконично отметила Муцениеце в кадре, подпевая трекам, звучащим в ее динамиках. Возлюбленная Прилучного, как большинство знаменитостей, предпочитает не пользоваться косметикой вне съемочного процесса, давая своей коже возможность отдохнуть от различных косметических средств и восстановиться.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в своем влоге «Прилучные будни» Агата Муцениеце призналась, что она долгое время ничего не снимала и в буквальном смысле заставила себя взять камеру в руку. Еще на первых минутах съемки актриса рассказала о том, что ее часто спрашивают, куда подевался Павел. И сама Агата с юмором отметила, что они вообще развелись и разъехались. Однако через секунду Муцениеце со смехом добавила, что все это, конечно, неправда. А ее супруг всего лишь уехал в Калининград на съемки.

Напомним, что после того как в прессе появились публикации о рукоприкладстве в семье Прилучных, супруга актера в своем микроблоге отметила, что репортеры и вовсе могли написать, что муж избил ее до смерти и она находится в коме. Давая понять поклонникам, что им не стоит верить всем слухам и домыслам.