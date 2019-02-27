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Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании

Дочь Сары Фергюсон и принца Эдрю Беатриса работает в технической фирме Afiniti.

Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
Принцесса Беатрис. Фото: Global Look Press

Принцесса Беатрис поделилась трудностями, с которыми столкнулась, когда пришла в компанию Afiniti. Фирма специализируется на разработке программного обеспечения.

Сейчас дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон занимает в компании пост вице-президента по вопросам партнерства и стратегического развития. Она отвечает за расширение деловых связей, рост компании и работу с клиентами.

30-летняя внучка Елизаветы II призналась, что раньше не задумывалась об ущемлении прав женщин, пока не стала работать в «айтишной» фирме.

Именно там она столкнулась с тем, что на женщин, которые хотят и умеют работать, смотрят свысока, и это создавало далекую от комфортной обстановку для работы.

Это заставило Беатрису задуматься, как исправить положение, так как гендерное неравенство особенно ярко проявляется в сфере высоких технологий, которая считается привилегией мужского пола, этаким «закрытым клубом для парней».

Принцесса заявила, что, находясь на посту вице-президента компании, делает все возможное, чтобы расширять возможности женщин.

По ее мнению, это важно для создания рабочих мест, роста и инноваций, пишет Hello!.

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Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
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