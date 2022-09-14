500 тысяч евро за «Медляк»: Mr. Сredo намерен судиться с Галустяном

Популярный в 2000-е годы певец Mr. Credo, настоящее имя которого - Александр Махонин, будет судиться с актером Михаилом Галустяном и каналом «ТНТ». Поводом, как сообщил исполнитель на своей странице в социальной сети, стало неправомерное использование хита «Медляк» в сериале «Бородач».

Махонин через своих адвокатов намерен требовать за использование его песни 500 тысяч евро — эта сумма учитывает, сколько зрителей посмотрели сериал с Галустяном в главной роли. Ни актер, ни телеканал пока никак не прокомментировали заявления артиста.

Mr. Credo, чьи песни многим зрителям очень полюбились и хорошо запомнились, с 2008 года не выпускал новых альбомов. Тем не менее, он продолжает выступать с ранее написанными хитами.

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