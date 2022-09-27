«50% забирал»: почему Моисеев при огромных заработках так и не нажил состояние

Продюсер Сергей Лавров рассказал КП, что Борис Моисеев при том, что имел отличные гонорары, так и не стал миллионером.

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Заслуженный артист был наивным и легко поддавался влиянию других людей. Кроме того, ничего не понимал в финансовых делах.

«У него был продюсер Евгений Фридлянд. Пятьдесят процентов заработка Моисеева себе забирал Евгений. Боря многого не нажил: купил крохотную квартирку в Болгарии, в каком-то неблагополучном доме. Ну была еще у него квартира в Юрмале. И в Москве небольшая квартира на Садовом», - рассказала Лавров.

Он заверил, что нищим Моисеев в последние годы жизни не был, хотя об этом ходят слухи. Деньгами во время его немощи Борису помогали Алла Пугачева и Нелли Кобзон.