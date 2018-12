Стилист Влад Лисовец поддержал Меланью Трамп за выход в свет в «невидимых» брюках

Стилист Влад Лисовец встал на защиту первой леди США Меланьи Трамп. Отметим, что женщина подверглась настоящей травле в социальных сетях за то, что вышла в свет в «невидимых», как посчитали многие, брюках. Необычные кожаные штаны Меланьи Трамп создавали иллюзию их отсутствия, из-за чего на нее и начались нападки.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA

— ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.