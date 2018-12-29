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Стилист Влад Лисовец поддержал Меланью Трамп за выход в свет в «невидимых» брюках

Стилист Влад Лисовец поддержал Меланью Трамп за выход в свет в «невидимых» брюках Владислав Лисовец. фото: globallook.com
Он посоветовал россиянкам брать пример с первой леди США.

Стилист Влад Лисовец встал на защиту первой леди США Меланьи Трамп. Отметим, что женщина подверглась настоящей травле в социальных сетях за то, что вышла в свет в «невидимых», как посчитали многие, брюках. Необычные кожаные штаны Меланьи Трамп создавали иллюзию их отсутствия, из-за чего на нее и начались нападки.

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По мнению Влада Лисовца, многим российским женщинам следовало бы поучиться у Меланьи, как надо правильно одеваться. Он был бы счастлив, если бы россиянки выглядели так же ярко и индивидуально. Влад Лисовец подчеркнул, что жена президента Трампа не политик, поэтому имеет полное право экспериментировать в одежде. Стилист отметил, что не понимает, почему люди, которые стараются выделиться из толпы и красиво одеться, всегда подвергаются критике.

Лисовец подчеркнул, что Меланья Трамп красивая женщина, которая может позволить себе носить красивые наряды. С нее необходимо брать пример и равняться на нее, но никак не осуждать, чем сегодня занимаются многие пользователи Интернета по всему миру, сообщает портал nsn.fm.

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Влад ЛисовецМеланья Трампстиль одежды

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Стилист Влад Лисовец поддержал Меланью Трамп за выход в свет в «невидимых» брюках
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