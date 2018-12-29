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Юлия Михалкова рассказала о расколе в «Уральских пельменях»

Юлия Михалкова рассказала о расколе в «Уральских пельменях» Юлия Михалкова / фото: instagram.com
Звезда отметила, что ей настойчиво предлагают выбрать в этой ситуации за красных она или за белых.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей страничке в социальной сети Instagram подтвердила, что коллектив «Уральских пельменей» распался. В классическом полном составе участники шоу выступают только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. На гастролях же, как выразилась Михалкова, участники шоу «разбегаются кто куда».

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«Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую», — заметила Михалкова.

Михалкова отметила, что она не поддерживает ни одну сторону в этой ситуации. При этом сами участники шоу предлагают ей выбрать за красных она или за белых. Михалкова отметила, что устала от склок в коллективе. Для нее «Уральские пельмени» всегда будут любимой семьей и ей неприятно в этой ситуации выбирать «между папой и мамой».

Михалкова заметила, что в равной степени любит всех участников шоу и «даже Исаева», с которым, судя по всему, у нее достаточно напряженные отношения. Михалкова призналась, что для нее в данной ситуации легче всего отказаться от гастролей с участниками шоу.

«Да, не очень весёлая история, Юлия. Мне тоже очень нравится полный состав «Уральских Пельменей», «Вы потрясающий человек бесподобной красоты девушка и великолепная артистка! С наступающим вас новым годом. Всех благ вам и «Уральским Пельменям». Вы лучшие, спасибо что вы есть!» -поддержали Юлию пользователи.

Отметим, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников сейчас гастролируют с программой «Ваши пельмени». Надо сказать, что если на первых концертах юмористов в зале были свободные места, то позже их не стало. Звезды собирают аншлаги. Что касается остальных «Уральских пельменей», то они также с успехом выступают в разных российских городах. Не так давно, например, лидер команды Сергей Исаев выкладывал видео, где виден полный зал поклонников коллектива в Санкт-Петербурге. Мясников и Рожков недавно, кстати, заявили, что они и в следующем году будут гастролировать отдельно от «Уральских пельменей». Добавим, что раскол происходит на фоне постоянных судебных заседаний, где участники шоу судятся с бывшим директором Сергеем Нетиевским.

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"Уральские пельмени"Сергей НетиевскийЮлия Михалкова

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Юлия Михалкова рассказала о расколе в «Уральских пельменях»
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