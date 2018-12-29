Ирена Понарошку «показала», на кого похож ее маленький сын

Телеведущая разместила в соцсети забавный семейный снимок.

Ирена Понарошку вновь стала мамой в конце октября. Теперь телеведущая и ее супруг диджей Александр Лист воспитывают не только старшего сына Серафима, но и его маленького брата Теодора. Артистка не скрывает малыша от поклонников, как это делают многие другие звезды шоу-бизнеса. Она часто публикует снимки детей в Instagram, правда, личико малыша Ирена все же не показывает.

Накануне Понарошку поделилась с подписчиками в соцсети семейным снимком. На фото она, муж и младший наследник запечатлены на прогулке. Папа держит мальчика лицом к камере, однако и в этот раз поклонникам не удалось увидеть, как выглядит Теодор: его лицо было закрыто фотографией отца. «Для тех, кто спрашивал, на кого похож малыш», – высказалась ведущая в подписи к забавному кадру.

Поклонники восприняли шутку с большим воодушевлением и заявили, что сходство отца и сына просто потрясающее. «Лучше и придумать нельзя», «Практически одно лицо», «Ну, вы юмористы. Ржу», «На маму больше похож», «Очки что-то вроде бы другие. Подозрительно!», «Ох, как похожи! Ничего себе уровень копирования у природы», «Папин сыночек», – комментируют фото пользователи.

Сейчас младшему сыну Понарошку уже два месяца. Ранее Ирена рассказала, как прошел первый месяц жизни ребенка. По ее словам, за это время она выбиралась из дома всего дважды, оставляя сцеженное молоко, но вскоре ей придется выйти из декретного отпуска, чтобы немного подзаработать.