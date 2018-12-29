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«Пушистый снег видели»: пятилетний сын Максима Галкина вспомнил о зимних забавах

«Пушистый снег видели»: пятилетний сын Максима Галкина вспомнил о зимних забавах Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / фото: instagram.com
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге свежее видео, показав подросших близнецов Гарри и Лизу.

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают пятилетних близнецов Гарри и Лизу. Ни для кого не секрет, что отпрысков семейной четы выносила суррогатная мама. В одном из своих интервью шоумен признался, что их дети обречены на популярность, как и наследники Филиппа Киркорова. Как не старались они скрыть от поклонников и прессы подробности рождения своих детей, сделать это им так и не удалось. Именно поэтому Максим Галкин обзавелся своими микроблогом, делая все для того, чтобы опередить репортеров: телеведущий сам публикует снимки и видеоролики со своими малышами, делясь с верными почитателями их первыми успехами.

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На одном из видео под названием «Предпраздничные будни» пятилетний Гарри вспомнил о зимних забавах: «С горки катались, пушистый снег видели», — отметил сын телеведущего, в то время, как его сестренка в колпаке повара и фартучке обратилась к родителям, спросив: «Помощницу вызывали?». Пока Лиза играла в мастерицу, ее братик примерил рабочий комбинезон и вооружился волшебным чемоданчиком с инструментами, предложив что-нибудь отремонтировать в доме.

Дети Примадонны много времени проводят в компании дочки Кристины Орбакайте — Клавы. Примечательно, что малышку певица родила от предпринимателя Михаила Земцова, у артистки есть двое старших сыновей: Никита появился на свет в отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, а Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

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«Пушистый снег видели»: пятилетний сын Максима Галкина вспомнил о зимних забавах
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