«Пушистый снег видели»: пятилетний сын Максима Галкина вспомнил о зимних забавах
Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают пятилетних близнецов Гарри и Лизу. Ни для кого не секрет, что отпрысков семейной четы выносила суррогатная мама. В одном из своих интервью шоумен признался, что их дети обречены на популярность, как и наследники Филиппа Киркорова. Как не старались они скрыть от поклонников и прессы подробности рождения своих детей, сделать это им так и не удалось. Именно поэтому Максим Галкин обзавелся своими микроблогом, делая все для того, чтобы опередить репортеров: телеведущий сам публикует снимки и видеоролики со своими малышами, делясь с верными почитателями их первыми успехами.
Дети Примадонны много времени проводят в компании дочки Кристины Орбакайте — Клавы. Примечательно, что малышку певица родила от предпринимателя Михаила Земцова, у артистки есть двое старших сыновей: Никита появился на свет в отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, а Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.