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Интернет-пользователи нашли самый грустный мем

Интернет-пользователи нашли самый грустный мем Кошка Мами / www.instagram.com/mami_and_morty/
Его героем стала «несчастная» кошка Мами.

Кошка Мами уже давно является настоящей звездой на просторах Instagram. У нее даже есть собственный аккаунт в соцсети, на который подписаны почти 50 тысяч человек. Мами интересна своей внешностью — из-за особого строения мордочки она всегла выглядит очень грустной.

Интернет-пользователи не поленились и сделали мемы из фотографий «несчастной» кошки. Одним из самых популярных на просторах российского Интернета стал мем с Мами, который уже назвали «самым грустным» в этом году.

На картинке изображена кошка с грустными глазами, которая предлагала испечь плюшки и звала почаще приезжать в гости. Пользователям это напомнило о бабушках и дедушках. Многие признались, что этот мем нагнал на них настоящую тоску перед Новым годом.

«Вот зачем такое, под новый год!?», «Бабушка так не говорила.. вспомнил ее сейчас и ее плюшки. Ээээх..», — пишут пользователи Twitter.

Ранее мы писали, что мальчик, съевший острый огурец, стал звездой Интернета.

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Интернет-пользователи нашли самый грустный мем
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