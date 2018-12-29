Интернет-пользователи нашли самый грустный мем

Его героем стала «несчастная» кошка Мами.

Кошка Мами уже давно является настоящей звездой на просторах Instagram. У нее даже есть собственный аккаунт в соцсети, на который подписаны почти 50 тысяч человек. Мами интересна своей внешностью — из-за особого строения мордочки она всегла выглядит очень грустной.

Интернет-пользователи не поленились и сделали мемы из фотографий «несчастной» кошки. Одним из самых популярных на просторах российского Интернета стал мем с Мами, который уже назвали «самым грустным» в этом году.

На картинке изображена кошка с грустными глазами, которая предлагала испечь плюшки и звала почаще приезжать в гости. Пользователям это напомнило о бабушках и дедушках. Многие признались, что этот мем нагнал на них настоящую тоску перед Новым годом.

Невыносимо тоскливо стало с этого изображения pic.twitter.com/X6B2wghNE3 — Boris Revolver (@YeltsinOcelot) December 27, 2018

«Вот зачем такое, под новый год!?», «Бабушка так не говорила.. вспомнил ее сейчас и ее плюшки. Ээээх..», — пишут пользователи Twitter.

Ранее мы писали, что мальчик, съевший острый огурец, стал звездой Интернета.