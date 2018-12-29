Стефания Маликова после обвинения в мошенничестве опубликовала фото в купальнике

Девушка исправила свое упущение.

Неприятный скандал разгорелся вокруг 18-летней дочки популярного исполнителя Дмитрия Маликова. Девушка давно и довольно успешно ведет личную страницу в соцсети, где у нее около 500 тысяч подписчиков, причем по количеству фолловеров она перегнала даже своего звездного папу.

Стефания пока живет с родителями и младшим братиком Марком в их большом доме. Однако девушка уже давно зарабатывает сама на карманные расходы, практически полностью перестав зависеть материально от своих родителей. При этом она часто выходит в свет с друзьями и слывет настоящей модницей. Дизайнерские и брендовые вещи она покупает сама или получает по бартеру за рекламу.

больше по теме Стефания Маликова рассказала, на что потратила первые заработанные деньги Дочь Дмитрия Маликова поделилась с поклонниками воспоминанием из детства и рассказала о своей первой рабочей фотосъемке.

Недавно на странице Дмитрия Маликова дизайнер, которая занимается изготовлением авторских купальников, обвинила его дочь в мошенничестве. Она написала, что по договоренности со Стефанией она предоставила ей пять моделей на общую сумму 27 тысяч рублей. Взамен девушка обещала опубликовать фото и рекламу ее профиля. Однако этого не произошло и Стефания перестала отвечать девушке. Видимо, Дмитрий и Елена Маликовы серьезно поговорили с дочкой, после чего она исправила свое упущение. Не исключено, что занятая учебой девушка просто забыла о своем обязательстве. Как бы там ни было, на странице Стеши в Инстаграм все-таки появилось фото в ярко оранжевом купальнике, видимо, от того самого дизайнера.

«Мой 2018 год. Больше счастливых моментов в 2019», — подписала пост Стефания. Однако никаких отсылов на автора купальника девушка делать не стала.