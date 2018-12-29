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Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал звездой Интернета

Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал звездой Интернета Кадр из видео в Twitter
Видео с его бурной реакцией набрало свыше 10,4 миллионов просмотров.

В Сети набирает популярность короткий ролик в Twitter, на котором маленький мальчик впервые пробует острый огурец и крайне бурно реагирует от неожиданности.

Видео разместила в соцсети женщина под псевдонимом Nique.

«Я дала своему племяннику острый огурец, ведь он так этого просил. И такова была его реакция…», — говорится в подписи к видеоролику.

На записи видно, что малыш впервые пробует острый огурец, затем понимает, что совершил большую ошибку, и падает без чувств на пол.

Неожиданно ролик стал хитом соцсетей. В Twitter его уже просмотрели более 10,4 миллионов раз, а сам пост набрал свыше 535 тысяч «лайков».

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