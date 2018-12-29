Отработка Алиной Загитовой четверных прыжков попала на видео

Спортсменка работает над более сложными элементами.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не смогла попасть в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию. Многие специалисты отмечали, что одна из проблем Загитовой в том, что ее более молодые соперницы, в частности, Александра Трусова, уже с успехом делают четверные прыжки, которые Загитовой пока не под силу.

Фигуристка сейчас активно устраняет этот пробел в своей программе. В частности, на фанатской страничке Алины Загитовой в социальной сети Instagram появилась видеозапись, где она исполняет четверные прыжки. Видеозапись выложил Сергей Розанов, работающий с командой Этери Тутберидзе. Под видеозаписью стоит подпись: «Алина работает над более сложными элементами».

«Алина умница! Настоящая олимпийская чемпионка! Не каждая спортсменка в 16 лет рискнет разучивать такой сложный прыжок и это в очередной раз доказывает, что она истинная спортсменка! Настоящая королева льда!» «Какая молодец! Уже и на четверные зашла! Умница! Мы все ею гордимся», — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Алина Загитова считается сегодня одной из самых популярных фигуристок страны. Все болельщики невольно сравнивают ее с Евгенией Медведевой, которая стала второй в Пхенчхане. Девушек пытаются столкнуть лбами. При этом сами они нормально общаются и претензий друг к другу не высказывают. Недавно фигурист Алексей Ягудин также просил всех не лить грязь на девушек, а дать им спокойно тренироваться.