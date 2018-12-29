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Павел Мамаев подал встречное заявление на водителя Соловчука

Павел Мамаев подал встречное заявление на водителя Соловчука КП/Миаил Фролов
Футболист заявил, что мужчина причинил ему побои.

Спустя почти три месяца после скандального инцидента в центре Москвы футболист Павел Мамаев решил придать делу новый поворот. До этого игроки говорили,что якобы водитель, которого они избили 8 октября на парковке у гостиницы «Пекин», сам спровоцировал скандал. Однако дальше слов это не шло. 29 декабря Мамаев все-таки написал встречное заявление на гражданина Белоруссии Виталия Соловчука. Полузащитник ФК «Краснодар» требует привлечь мужчину за побои. Согласно документу, водитель ударил футболиста в область подбородка. В ответ шумная компания, в которой был Мамаев, напала на него и повредила дорогой автомобиль Mercedes, в котором передвигалась телеведущая Первого канала Ольга Ушакова. Заявление было подано в рамках расследования уголовного дела в отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина, младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта скандального дела.

«В настоящее время оно выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району. Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по 116-й статье «Побои», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

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Источник Андрея Разина сообщил, что Кокорин и Мамаев получат реальные срокиПродюсеру жалко футболистов, однако вопрос об их наказании, как он считает, уже решен.

Напомним, после разбирательства с водителем игроки и их большая компания отправились в кафе, где продолжили веселье и в ходе конфликта избили видного чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Футболисты были задержаны 10 октября. При этом никаких следов насилия на лице Мамаева, который сейчас хочет привлечь водителя, видно не было. В то же время Соловчук серьезно пострадал и проходил курс лечения в больнице. У мужчины были синяки на лице, кроме того у него диагностировали травму головы.

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Павел Мамаев подал встречное заявление на водителя Соловчука
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