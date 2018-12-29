Дочь Тимати продемонстрировала свою прекрасную растяжку

Алиса уже несколько лет занимается балетом и делает успехи.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова любит на своей страничке в социальной сети Instagram выкладывать фотографии внучки Алисы, от которой она без ума. Девочка уже несколько лет занимается балетом и добилась большого прогресса. К примеру, Алиса научилась садиться на шпагат и теперь демонстрирует свое умение окружающим.

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Отметим, что ребенок улетел с бабушкой на Новый год в Доминикану. Там дочка российского рэпера надела купальник и продемонстрировала растяжку в стиле балерины Анастасии Волочковой. «На спорте», — кратко подписала снимок со внучкой Симона Юнусова.

«А зачем она надела купальник в таком возрасте?» «Купальные костюмы никто не отменял, тем более это как минимум красиво, а как максимум — это культура и воспитание родителей», «А я считаю это правильно, что девочки с детства в купальнике. Это красиво, прилично и даёт понятие, что голой ходить нельзя, и не положено девочке. Также как голой попой в песке сидеть», «Ходила девочка в трусиках — все писали где купальник. Одели девочке купальник — пишут зачем такой взрослый», — заметили в комментариях пользователи.