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ВЦИОМ выяснил, что попросили бы россияне у Деда Мороза

ВЦИОМ выяснил, что попросили бы россияне у Деда Мороза Фото: Pixabay.com/Alexas_Fotos
Больше всего опрошенным не хватает здоровья, денег и мира во всем мире.

ВЦИОМ назвал главные пожелания россиян к Деду Морозу на 2019 год. По данным телефонного опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет, большинство жителей нашей страны в следующем году хотели бы быть здоровыми, жить под мирным небом и улучшить свое материальное благосостояние.

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Пожелание не болеть себе и близким высказали 37% респондентов, в основном – женщины и люди в возрастной группе от шестидесяти лет. Мира во всем мире у Деда Мороза попросили 10% граждан, а денег, как оказалось, не хватает 9% участников исследования. При этом каждый двадцатый из них хотел бы купить в новом году жилье, пойти вверх по карьерной лестнице или увеличить заработок. Столько же респондентов пожелали достатка всем людям.

За стабильность и благополучие нашего государства высказались 4% опрошенных, следом идут пожелания счастья, больших пенсий и более высокого уровня жизни. Также россияне хотели бы ездить в путешествия, увидеть в магазинах низкие цены и полностью расплатиться с долгами, говорится в сообщении на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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