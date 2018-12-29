Сандра Баллок и Сара Полсон признались, что ненавидят быть напуганными

Актрисы рассказали о съемках нового фильма ужасов «Птичий короб».

Популярные актрисы Сандра Баллок и Сара Полсон, анонсируя премьеру своей новой работы, фильма «Птичий короб», признались, что не любят быть напуганными. Это триллер и фильм ужасов, который перекликается со многими известными картинами «Мгла» и «Тихое место», но главные героини, как оказалось, сами не любят испытывать страх.

больше по теме В дом Тейлор Свифт попытался проникнуть неизвестный Молодой человек был вовремя пойман полицией, ему не удалось войти внутрь жилища артистки.

«Я не люблю бояться. Я ненавижу бояться», — призналась Баллок. — «Я ненавижу, ненавижу людей, которые думают, что смешно прятаться за дверями и потом пугать тебя, хотя они знают, что ты ненавидишь быть напуганным». Полсон ее полностью поддержала.

Как передает Dailymail, Полсон рассказала о том, как ведущий ток-шоу Эллен ДеДженерес любит пугать своих гостей. Баллк объяснила это тем, что Полсона «забавна, когда ей страшно». Звезда «Американской истории ужасов» призналась, что родители давали ей смотреть страшные фильмы, когда она была маленькой, и это травмировало ее.