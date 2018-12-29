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Пожилую маму Екатерины Варнавы не пустили в самолет

Пожилую маму Екатерины Варнавы не пустили в самолет Екатерина Варнава/Страница Екатерины Варнава в Instagram
Телеведущая и актриса выразила по этому поводу свое возмущение в соцсетях.

Известная ведущая Екатерина Варнава рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram печальную историю, которая случилась с ее мамой в аэропорту. Пожилая мама Варнавы должна была отправиться из Москвы в Барнаул. С собой она взяла маленькую собачку. В аэропорту мать Варнавы отправили к ветеринару, который находился в другом терминале. Хорошо, что еще мама телеведущей приехала в аэропорт заранее.

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Впрочем, на этом неприятности не закончились. Билет у женщины был куплен в бизнес-класс. Ей сказали, что когда объявят рейс, то за ней придут и проводят в самолет. Когда мама Варнавы услышала объявление о посадке, то пошла в нужное место. При этом она услышала от сотрудников воздушной гавани, что посадку только объявили и торопиться не нужно. В итоге пенсионерка опоздала всего на две минуты. Вместе с ней были еще шесть пассажиров, которые также не попали на рейс.

Варнава отметила, что маме позволили оставить багаж и даже на собаку дополнительных справок делать не надо, но неприятный осадочек у звезды все равно остался. Варнава возмущена, почему сотрудники аэропорта сказали маме, что торопиться не нужно.

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Тэги:
БарнаулЕкатерина Варнаваснятие с рейса

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Пожилую маму Екатерины Варнавы не пустили в самолет
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