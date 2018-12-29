НОВОСТИ

Школьники из Старого Оскола отказались от подарков, чтобы собрать деньги на операцию одноклассника

Школьники из Старого Оскола отказались от подарков, чтобы собрать деньги на операцию одноклассника КП/Светлана Маковеева
Один из ребят пожертвовал деньги, которые несколько лет копил на велосипед.

Трогательная история произошла в школе №24 города Старый Оскол в Белгородской области. Ребята, узнав о болезни своего одноклассника, отказались от подарков на Новый год, 23 февраля и 8 марта, пожертвовав сэкономленные деньги на необходимую операцию. Когда один из учеников принес крупную сумму, обеспокоенный классный руководитель позвонил родителям, оказалось те в курсе. Мальчик долгое время копил деньги на хороший велосипед. Узнав о недуге товарища, он решил, что операции будет лучшим применением его сбережений. В школе также прошла благотворительная ярмарка

Пока заболевший герой отсутствует из-за лечения, ребята даже выразили инициативу готовить за него домашнее задание. К примеру, на уроке литературы некоторые рассказывают сразу по два стихотворения наизусть – за себя и «того парня».

больше по теме
Эвелина Бледанс увезла сына, перенесшего операцию, на БалиПевица уже несколько дней делится кадрами с райского острова. Эвелина Бледанс отправилась отдыхать вместе со своим сыном, который не так давно перенес серьезную операцию.

О трогательной истории узнали сотрудники благотворительного фонда помощи детям «Поверь в добро». Они устроили для детей настоящее новогоднее представление, подарив подарки и поблагодарив за их отзывчивость. А мальчику, который пожертвовал мечтой о велосипеде ради одноклассника, прямо на мероприятии вручили новый велобайк. Директор школы Ольга Кладова отметила, что гордится своими учениками, сообщает Oskol.city.

«Настоящий человек обязательно должен совершать добрые дела. Только тогда наша жизнь станет лучше, счастливее!» — поделилась педагог.

Вам может быть интересно:
Блестящее снова в моде: Эми Адамс появилась в переливающемся платье на благотворительном вечере Оксана Федорова приглашает на благотворительный ужин: оригинальный способ помощи — заказ «звездного блюда» Дарья Жукова посетила благотворительный вечер вместе с известным журналистом
Тэги:
благотворительная акцияблаготворительностьдети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Школьники из Старого Оскола отказались от подарков, чтобы собрать деньги на операцию одноклассника
Интересно?
Поделись с друзьями: