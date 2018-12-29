Школьники из Старого Оскола отказались от подарков, чтобы собрать деньги на операцию одноклассника

Один из ребят пожертвовал деньги, которые несколько лет копил на велосипед.

Трогательная история произошла в школе №24 города Старый Оскол в Белгородской области. Ребята, узнав о болезни своего одноклассника, отказались от подарков на Новый год, 23 февраля и 8 марта, пожертвовав сэкономленные деньги на необходимую операцию. Когда один из учеников принес крупную сумму, обеспокоенный классный руководитель позвонил родителям, оказалось те в курсе. Мальчик долгое время копил деньги на хороший велосипед. Узнав о недуге товарища, он решил, что операции будет лучшим применением его сбережений. В школе также прошла благотворительная ярмарка

Пока заболевший герой отсутствует из-за лечения, ребята даже выразили инициативу готовить за него домашнее задание. К примеру, на уроке литературы некоторые рассказывают сразу по два стихотворения наизусть – за себя и «того парня».

О трогательной истории узнали сотрудники благотворительного фонда помощи детям «Поверь в добро». Они устроили для детей настоящее новогоднее представление, подарив подарки и поблагодарив за их отзывчивость. А мальчику, который пожертвовал мечтой о велосипеде ради одноклассника, прямо на мероприятии вручили новый велобайк. Директор школы Ольга Кладова отметила, что гордится своими учениками, сообщает Oskol.city.

«Настоящий человек обязательно должен совершать добрые дела. Только тогда наша жизнь станет лучше, счастливее!» — поделилась педагог.