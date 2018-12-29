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Нюша раскрыла секреты своего питания после родов

Нюша раскрыла секреты своего питания после родов Нюша рассказала о питании после родов. www.instagram.com
Певица призналась, что стала есть больше здоровой пищи.

Певица Нюша, совсем недавно ставшая мамой, впервые после родов рассказала поклонникам в Instagram о своем питании. Она раскрыла секрет, как поддерживает себя в форме и помогает организму прийти в норму после родов. Оказалось, что певица стала есть больше здоровой пищи, и для этого ей не нужно себя заставлять.

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«Организм будто сам подсказывает, чего он хочет. Очень полюбила овощи – стала есть как печеные, так и очень много свежих..» — написала Нюша. Она добавила, что стала есть еще и молочную продукцию, и поинтересовалась, как после родов питаются ее поклонницы.

Кроме того, певица предложила рассказать подробно о своем дневном рационе. В комментариях многие мамы написали о том, как они питаются после рождения ребенка. Не все оказались так довольны своим рационом. Некоторые поклонницы пожаловались, что вынуждены сидеть на строгой диете при грудном вскармливании, чтобы у ребенка не было аллергии или каких-либо других проблем. 

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Нюша раскрыла секреты своего питания после родов
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