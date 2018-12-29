Сами Насери удивился, что во время новогодней речи президента в России встают с мест даже дети

Звезда фильма «Такси» заметил, что никогда не видел подобной реакции во Франции.

Известный актер, звезда фильма «Такси» Сами Насери сейчас чаще бывает в России, чем в родной Франции. Актер был почетным гостем в российских городах, де прошли встречи чемпионата мира по футболу. Успел он попасть и в передрягу в одном из увеселительных заведений Москвы, где минувшим летом подрался с другими посетителями.

Между тем Насери не раз говорил, что он поражен Россией и ее жителями. При этом актер очень удивлен традиции россиян вставать со своих мест, когда президент страны начинает говорить свою новогоднюю речь. По словам Насери, в России «все встают, в том числе дети». Его забавляет, что жители России слушают речь до последней фразы, после этого садятся и продолжают праздник.

Насери заметил, что он никогда не сталкивался с подобной реакцией во Франции. По его словам, в родной стране все просто сидят и балдеют в новогоднюю ночь, сообщает «Пятый канал».