Хилькевич переживает, что получит гипервитаминоз на отдыхе

Актриса выложила снимок, на котором она проводит время у бассейна.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась в своем аккаунте в Instagram поклонникам, что переживает, что может получить гипервитаминоз. Хилькевич проводит время на отдыхе с семьей, и показала на фото, как именно.

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На снимке актриса сидит у бассейна и греется на солнце, а рядом стоит тарелка фруктов и играют дети. При этом младшую дочь актриса старается не показывать в кадре, что беспокоит фанатов больше всего. Поклонники регулярно просят в комментариях показать лицо малышки, но Хилькевич или закрывает его рисунком, или фотографирует издалека.

На последнем фото фанаты также принялись обсуждать детей, которые попали в кадр. Некоторые решили, что в бассейне возле Хилькевич плавает как раз ее младшая дочь, но другие уверены, что это ребенок постарше.