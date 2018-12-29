Ким Кардашян готовит роскошный подарок ребенку Меган Маркл

Американская теледива надеется стать лучшей подругой герцогини Сассекской.

Ким Кардашян не оставляет амбициозных надежд приблизиться к британской королевской семье. Для этого звезда американских реалити-шоу задумала сделать роскошный подарок первенцу принца Гарри и Меган Маркл, когда малыш появится на свет.

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Как рассказал журналистам источник в близких к Ким кругах, сейчас она активно ищет презент, который по-настоящему поразит герцогиню Сассекскую. «Она рассматривает любые варианты, от ювелирных детских украшений с бриллиантами до дизайнерского хрусталя для детских комнат», — сообщил инсайдер.

Таким затратным, но нехитрым способом супруга Канье Уэста хочет напомнить бывшей актрисе Меган о себе, чтобы в дальнейшем попытаться стать ее лучшей подругой, пишет RadarOnline.

Стоит отметить, что Виндзоры часто приближают к себе звезд шоу-бизнеса, жалуя им титулы и награждая орденами. В частности, этой чести были удостоены певцы Элтон Джон и Пол Маккартни, а также экс-солистка Spice Girls Виктория Бэкхем и ее супруг Дэвид. Кроме того, принц Гарри и его жена водят близкую дружбу со звездным семейством Джорджа и Амаль Клуни. Летом королевская пара отправилась отдохнуть на виллу звезды Голливуда на озере Комо, а недавно стало известно, что Джордж и Амаль могут стать крестными родителями правнука Елизаветы II.