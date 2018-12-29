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«Мир и покой»: Александр Олешко рассказал о планах на Новый год

«Мир и покой»: Александр Олешко рассказал о планах на Новый год КП/Борис Кудрявов
Популярный артист встретит бой курантов рядом с любимой женщиной.

Популярный актер и телеведущий Александр Олешко рассказал о своих планах на Новый год. Бой курантов артист встретит дома в узком семейном кругу, потому что он твердо убежден, что Новый год – это семейный праздник. Об этом Александр Олешко заявил на пресс-конференции с Дедом Морозом из Великого Устюга, который завершил свое путешествие по российским городам, сообщает с мероприятия Teleprogramma.pro.

«Новый год буду встречать дома с семьей, это семейный праздник. От Деда Мороза в следующем году жду новых ролей и счастья», — отметил Александр.

Артист также написал пожелания читателям нашего портала.

«Всем желаю радости, чтобы близкие были здоровы и все было хорошо: мир и покой», — заявил Олешко.

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Напомним, 42-летний артист был женат на актрисе Ольге Беловой, с которой познакомился во время учёбы в театральном училище. После этого у него завязались серьезные отношения с девушкой, однако свою личную жизнь Олешко тщательно оберегает и избранницу широкой публике не показывает. Известно, что она не из актерской среды и не является публичным человеком. Девушка — художница и моложе его на десять лет. Пока Александр не торопится оформлять отношения со своей возлюбленной официально. Ранее в беседе с Лерой Кудрявцевой он признался, что помимо любимой женщины в его доме живут три кота.  

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Тэги:
Александр ОлешкозвездаНовый год

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«Мир и покой»: Александр Олешко рассказал о планах на Новый год
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