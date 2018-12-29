«Просто богиня»: фанаты обсуждают фигуру многодетной Климовой в шелковом платье-халате

Актриса Екатерина Климова примерила светло-лавандовое платье и алые сапожки, обратив на себя внимание верных почитателей.

В своем микроблоге Екатерина Климова опубликовала свежее фото, на котором она позирует в светло-лавандовом шелковом платье-халатике с тонким ремешком и алых сапогах-чулках. Поклонники не оставили без внимания образ актрисы из сериала «Бедная Настя», вспомнив, что у многодетной Климовой есть четверо детей и при этом артистка может позволить себе облегающие фигуру наряды, которые выгодно подчеркивают ее формы.

«Как всегда неотразима… довольно хороша и соблазнительна», «Богиня просто», «Какая фигура у мамы четверых детей… просто лапочка», «В таких чудесных сапогах — пусть любое море будет по колено и любые горы по плечу!», «Как можно не любоваться Вами, Вы такая красавица. С наступающим Вас, здоровья Вам и Вашим родным», «Идеальная фигурка, точеная и стройная. И как Вам удается поддерживать такую форму, будучи мамой четверых детей?!», «Неотразимая женственность и грация, Катюша!» — прокомментировали фото актрисы верные почитатели.

От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова артистка родила дочку Елизавету, девочке уже исполнилось шестнадцать лет. В браке с Игорем Петренко появились сыновья: старшему Матвею двенадцать лет, младшему Корнею – десять. С актером Гелой Месхи Екатерина Климова познакомилась на съемках сериала «Волчье солнце». Вскоре стало известно, что с партнером по площадке их связывают романтические отношения. Первое время Климова не афишировала свою беременность. От Месхи она родила дочку Беллу, малышке три годика.

Говоря о старших детях своей избранницы, Месхи признался, что очень переживал из-за того, как они примут его в семью. При этом сам Гела заверил поклонников в том, что, если он полюбил женщину, значит, он полюбит и ее детей.