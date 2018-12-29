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Семен Слепаков выложил в Сеть новую песню «Тяжелый год»

Семен Слепаков выложил в Сеть новую песню «Тяжелый год» Семен Слепаков / фото: globallook
В записи ему помогали артисты Московского мужского хора.

Известный юморист Семен Слепаков уже давно прославился на всю страну своими заводными песнями на злободневные темы, в которых, правда, почти всегда много нецензурной лексики. Перед Новым годом вышло его очередное творение, которое можно найти на популярном хостинге YouTube. Надо признать, что в новом музыкальном произведении Слепакова снова не обошлось без мата.

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Слепаков ответил Шнурову за МосквуКомик записал песню-обращение к Сергею Шнурову, в которой раскритиковал позицию своего приятеля и заодно пригласил в гости. Слушатели в интернете однако углядели в новой песне дополнительный подтекст.

«Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем. Много он принес проблем», — поет Слепаков. Далее в его нотках появляется доля оптимизма, которая, впрочем, довольно быстро улетучивается.

«Но приходит новый год. Он нам счастья принесет. И я верю через год. Дружно скажет наш народ. Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем. Много он принес проблем», — поет Слепаков.

Отметим, что в записи песни «Тяжелый год» Слепакову помогали артисты Московского мужского хора. Текст написал сам Слепаков, а музыку Джавид Курбанов.

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Тэги:
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Семен Слепаков выложил в Сеть новую песню «Тяжелый год»
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