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Старшие дети не захотели прийти на Рождество к Брэду Питту

Старшие дети не захотели прийти на Рождество к Брэду Питту Брэд Питт провел Рождество с четырьмя детьми. http://www.globallookpress.com
Актер провел праздник с четырьмя детьми, на которых у них с Анджелиной Джоли оформлена совместная опека.

Брэд Питт провел Рождество с четырьмя детьми, на которых у них оформлена совместная опека с бывшей женой Анджелиной Джоли, при этом старшие сыновья Мэддокс и Пакс не захотели идти в гости к отцу. По данным СМИ, Питт был «очень счастлив», что хотя бы несколько детей провели ночь у него. Это стало возможным благодаря новому соглашению, которое подписали бывшие супруги.

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На рождественском вечере присутствовал также «наблюдатель», который следил за Питтом не только на ужине, но и заночевал потом в комнате для гостей, поскольку это было частью нового договора об опеке. Питт накануне уже брал к себе детей на аналогичных условиях. Это было 17 декабря, за день до его дня рождения, но Мэддокс тоже отказался к нему идти.

Как передает Dailymail, Питт и Джоли пришли к новому соглашению об опеке 1 декабря, избежав суда, назначенного на 4 декабря. Пара до сих пор не завершила свой развод, о котором они объявили еще в 2016 году, и пока нет никаких данных относительно того, когда они могут это сделать. Джоли была готова предстать перед судом, но они в конечном итоге достигли соглашения, чтобы избежать длительного судебного разбирательства, которое, как полагал Питт, «нанесет психологический ущерб их детям».

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Старшие дети не захотели прийти на Рождество к Брэду Питту
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