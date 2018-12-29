Седокова обещала пополнение семьи в следующем году

Певица показала виде, на котором почти вся ее семья танцует.

Бывшая солистка «ВиаГры» Анна Седокова порадовала своих фанатов веселым роликом в Instagram, на котором оказалась в сборе почти вся ее семья, кроме дочери Моники, оставшейся пока с бабушкой. А кроме того, певица пообещала, что в следующем году ее семья станет точно больше.

Седокова призналась, что ее семья «не совсем стандартна», однако им весело жить вместе. Она не смогла точно сказать, что присоединится к их семьей в следующем году. «Я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой или я с пузиком и кто-то танцующий во мне», — написала Седокова.

Она не исключила, что в их семье может появиться черепаха или крокодил в следующем году, чем порадовала своих поклонников. В комментариях под видео очень многие оставили добрые комментарии, и поздравили Седокову с наступающим новым годом.