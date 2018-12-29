НОВОСТИ

Седокова обещала пополнение семьи в следующем году

Седокова обещала пополнение семьи в следующем году Седокова показала как танцует вся ее семья. www.instagram.com
Певица показала виде, на котором почти вся ее семья танцует.

Бывшая солистка «ВиаГры» Анна Седокова порадовала своих фанатов веселым роликом в Instagram, на котором оказалась в сборе почти вся ее семья, кроме дочери Моники, оставшейся пока с бабушкой. А кроме того, певица пообещала, что в следующем году ее семья станет точно больше.

больше по теме
«К елочкам все планы»: Седокова похвасталась роскошным букетомЭкс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что несмотря на то, что все намеченные дела на январь придется отложить, она не расстраивается.

Седокова призналась, что ее семья «не совсем стандартна», однако им весело жить вместе. Она не смогла точно сказать, что присоединится к их семьей в следующем году. «Я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой или я с пузиком и кто-то танцующий во мне», — написала Седокова.

Она не исключила, что в их семье может появиться черепаха или крокодил в следующем году, чем порадовала своих поклонников. В комментариях под видео очень многие оставили добрые комментарии, и поздравили Седокову с наступающим новым годом.

Вам может быть интересно:
Анна Седокова впервые привела полуторагодовалого сына на ток-шоу Седокова рассказала, почему никогда не привезет младшую дочь в Россию
Тэги:
Анна Седокова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова обещала пополнение семьи в следующем году
Интересно?
Поделись с друзьями: