Семенович прислушалась к советам астрологов, определившись с палитрой новогодних оттенков

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась с поклонниками мнением относительно самых удачных расцветок для новогодней ночи.

Певица и актриса Анна Семенович рассказала поклонникам, в каком наряде она будет встречать Новый год. При этом исполнительница призналась, что уже много лет проводит этот семейный праздник на сцене вместе со своими коллегами по творчеству. И в этом году Семенович не собирается отступать от заведенной традиции: однако на этот раз съемки будут проходить на уличной площадке. Именно поэтому Анна выбрала утепленный пуховик серебряного оттенка, прислушавшись к советам астрологов, которые рекомендуют всем модницам обратить внимание на натуральные цвета: коричневый или оранжевый, отметив при этом в палитре золотые и серебряные переливы.

«Кто готов к новому году? Скоро к нам придет год Желтой Земляной Свиньи и, конечно, все девочки думают, в чем его встречать! Что выбрать, платье или брюки, а может пижаму?! Я много лет отмечаю Новый год на сцене, в этом году это будет уличная площадка и я выбрала серебряный пуховик… Астрологи рекомендуют отмечать новогоднюю ночь в натуральных цветах, очень хороши золотые или серебряные платья. Также подойдет коричневый или оранжевый цвет! На подготовку осталось всего три дня!! Девочки, а вы в чем решили отмечать Новый год?!» — обратилась к поклонникам Анна Семенович.

Примечательно, что телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля новогоднюю ночь проводят дома с детьми, отказываясь от любых гонораров. В одном из своих интервью ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ призналась, что этот семейный праздник она встречает с самыми близкими для нее людьми. От Павла Воли она родила сына Роберта и дочку Софию. Даже во время гастролей светская львица находит время, чтобы повидать малышей.