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Последний муж Гурченко заявил, что родственникам актрисы нет дела до созданного им музея

Последний муж Гурченко заявил, что родственникам актрисы нет дела до созданного им музея ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО/ ФОТО: GLOBALLOOK.COM
Сергей Сенин отметил, что внучка и правнучка никогда к нему не приходили.

Последний муж актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин сделал из квартиры актрисы настоящий музей. Здесь можно увидеть дорогие наряды актрисы, стоимость каждого из которых начинается от ста тысяч рублей. В квартире нетронутый интерьер. Иногда Сенину даже кажется, что сейчас выйдет Гурченко и начнет рассказывать какую-нибудь историю.

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Между тем Сенин отмечает, что у него не сложились отношения с родственниками актрисы. К примеру, внучка Елена и правнучка Таисия никогда в музей не приходили, хотя он их сюда приглашал. Да и покойная дочь Людмилы Марковны Мария в музей пришла лишь однажды. При этом ее интересовала ее доля наследства. Сенин выплатил женщине в свое время отступные и отказался от своей части дачи, чтобы только никто не покусился на квартиру, из которой он сделал музей.

Сенин отметил, что в музе есть коллекция изделий из уранового стекла. Актриса собирала ее всю свою жизнь. Билеты в музей стоят 500 рублей. Для желающих взять экскурсию – в два раза дороже. В месяц ему удается заработать от ста до двухсот тысяч в зависимости от количества посетителей. Сенин отмечает, что передать музей ему совершено немому. Он боится за сохранность экспонатов, когда его не будет в живых, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:
Людмила Гурченкосемейный музейСергей Сенин

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Последний муж Гурченко заявил, что родственникам актрисы нет дела до созданного им музея
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