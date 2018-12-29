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Баста, Шнур, Монеточка: Первый канал назвал звезд новогодней ночи

Баста, Шнур, Монеточка: Первый канал назвал звезд новогодней ночи КП/Марина Волосевич
Трансляция эфира будет идти в мобильном приложении и на сайте «Одноклассники».

В этом году в новогоднюю ночь на Первом канале выступят как привычные звезды, так и молодые исполнители. На сцене появятся Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Дима Билан, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Жасмин, Татьяна Навка, группа Любэ, Елка, Лолита, группа «А-Студио», Филипп Киркоров, Зара, Гарик Сукачев, Александр Панайотов и другие. Любителей классической музыки порадуют Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Для тех, кто любит музыку 80-х и 90-х, споют Валерий Сюткин и Юрий Антонов.
Также запланировали участие групп #2Маши и «Ленинград». Рэп-течение представит Баста, а также 20-летняя восходящая звезда из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка. Кроме того, новогоднюю ночь разбавят частники шоу «Голос, финал которого состоится 1 января.

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Кстати, даже у тех, кто будет вне дома и без телевизора, будет возможность посмотреть трансляцию. Она пройдет в мобильном приложении Первого и на странице телеканала в «Одноклассниках».
Трансляция продлится с 23.00 31 декабря до 7 часов утра 1 января.

Как сообщили в Дирекции общественных вящей телеканала, праздник пройдет на открытом воздухе. Декорациями станет празднично наряженная и с сверкающая огнями Москва и самые узнаваемые места столицы — Большой театр, небоскребы Москва-Сити, Манежная площадь, центр дизайна Artplay, ВДНХ, Триумфальная площадь, Шереметьево и другие локации.

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Тэги:
концертНовый годПервый канал

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Баста, Шнур, Монеточка: Первый канал назвал звезд новогодней ночи
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