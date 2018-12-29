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Режиссер Константин Богомолов улетел к бывшей жене после слухов о романе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов улетел к бывшей жене после слухов о романе с Собчак Фото: КП/Михаил Фролов, Владимир Веленгурин
Деятеля культуры мог вынудить к отъезду личный разговор с Максимом Виторганом.

Пересуды о том, что в семейной жизни Ксении Собчак далеко не все в порядке, не утихают уже несколько дней. Как рассказали журналистам знакомые с ситуацией источники, телеведущая и ее супруг Максим Виторган собираются подать на развод, а светская львица Божена Рынска и вовсе заявила, что Ксения крутит роман с известным режиссером Константином Богомоловым.

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Поклонники заподозрили, что именно из-за Собчак ее предполагаемый возлюбленный расстался ранее с супругой Дарьей Мороз. Когда Ксения и Максим перестали носить обручальные кольца, поклонникам начало казаться, что пара вот-вот объявит об окончании брака, однако дело приняло неожиданный оборот. Богомолов покинул российскую столицу и отправился в Берлин, где сейчас отдыхает вместе с бывшей супругой. При этом, по слухам, отъезд режиссера произошел после серьезного и очень личного разговора с Виторганом. Как отмечает «СтарХит», пока неизвестно, проведут ли Собчак и ее муж новогодние праздники вместе, но, судя по всему, актер твердо намерен сохранить семью.

Напомним, 43-летний Константин Богомолов работает в МХТ имени Чехова, где заведует театральными постановками, а также ведет преподавательскую деятельность в Московской школе нового кино. У деятеля культуры и его экс-супруги подрастает дочь Анна.

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Ксения СобчакМаксим Виторган

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