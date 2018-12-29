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Киркоров спел с подопечными Шнурова в полуфинале «Голоса» песню «Цвет настроения синия»

Киркоров спел с подопечными Шнурова в полуфинале «Голоса» песню «Цвет настроения синия» Филипп Киркоров (Фото: кадр из программы "Голос. Перезагрузка")
Поп-король сцены Филипп Киркоров появился на съёмках вокального проекта «Голос» на Первом канале.

Певец Филипп Киркоров не смог пропустить полуфинал проекта «Голос. Перезагрузка». В качестве наставников нового сезона выступили: музыкальный продюсер Константин Меладзе, украинская певица Ани Лорак, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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Восемь полуфиналистов выступили на сцене сольно, а также подготовили совместный номер с приглашенными артистами, уже зарекомендовавшими себя на отечественной эстраде. Так, подопечные Сергея Шнурова — Рушана Валиева и Даниель Рустамов исполнили композицию «Цвет настроения синий» поп-короля сцены. К участникам вокального проекта присоединился и сам Филипп Киркоров.

Певец Филипп Киркоров
Филипп Киркоров спел с подопечными Сергея Шнурова (Фото: кадр из программы «Голос. Перезагрузка»)

Ранее певец представил в СК «Олимпийский» свое шоу «Я+R. Второе Я». Важное событие в жизни исполнителя не смогла пропустить и Алла Борисовна, которая, к слову, редко появляется на публике. Со сцены поп-король поблагодарил Примадонну за поддержку, назвав певицу своим «мастером». Артист добавил, что именно Алла Пугачева еще тридцать лет назад помогла ему завоевать свою аудиторию и музыкальный Олимп, сыграв особую роль в его судьбе.

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Тэги:
Сергей ШнуровФилипп Киркоровшоу «Голос»

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Киркоров спел с подопечными Шнурова в полуфинале «Голоса» песню «Цвет настроения синия»
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