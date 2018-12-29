Супруга Ивана Жидкова объяснила, почему не может жить с актером

По словам Лилии Соловьевой, она хочет видеть в своем партнере уважение к себе.

Летом нынешнего года стало известно о примирении актера Ивана Жидкова и матери его второго ребенка, модели Лилии Соловьевой. Молодые люди, которые не могли найти общий язык, опубликовали совместный снимок и заявили, что недопонимание осталось позади. Однако счастье звездной пары было недолгим.

Стало известно, что недавно Лилия Соловьева съехала с квартиры Ивана Жидкова к своим родителям. Соловьева отметила, что в последнее время ее семейная жизнь напоминала мучения и она решила положить этому конец.

По словам Соловьевой, не так давно они снова стали ругаться. Уже во второй раз. Модель задала себе простой вопрос: «А чего хочу я?» Она поняла, что не хочет вот так жить и скандалить. Она бы хотела видеть в партнере уважение к себе. Она отметила, что хотела бы быть законной женой, чтобы чувствовать тыл. И знать, что ее любят такой, какая она есть. Соловьева отметила, что пыталась поговорить с Жидковым. Актер сказал, что большего, чем сейчас, он Соловьевой дать не может. После этого она окончательно поняла, что их дороги разошлись. Соловьева добавила, что любит актера за их совместного сына, но больше мучиться не намерена. По ее мнению, теперь она должна удовлетворить свои потребности, сообщает «СтарХит».