Алана Мамаева показала в соцсетях страничку любовницы своего мужа

Супруга футболиста заявила, что они решили все начать с чистого листа.

Жена находящегося в СИЗО футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что они с супругом решили начать свои отношения с чистого листа. Мамаева ранее заявляла, что футболист ей изменял. Причем одной из любовниц, как утверждала Мамаева, была модель Виктория Боня. Алана отметила, что страсти вокруг любовных похождений ее мужа не утихают.

«Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду. Я-то думала, там чистосердечное признание», — заметила Алана Мамаева. В переписке с подписчицами она заявила, что любовница мужа хочет рассказать что-то новое, потому что «у них в борделях свои правила и, может, кто-то что-то нарушил». Затем она нашла страничку девушки в соцсетях, которая, как она уверена, и является любовницей ее мужа.

«Алана, главное, не поддавайтесь на провокации», «Девушка, которая изначально знала о том, что мужчина женат и, несмотря на это, начала с ним встречаться, не имеет никаких оправданий, но ваш муж тоже хорош, простили его и её прощайте», «Не стоит обращать внимание и давать понять, что они кому-то интересны», — заметили пользователи.