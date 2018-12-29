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«Жизнь коротка»: Валерий Сюткин поздравил поклонников с Новым годом

«Жизнь коротка»: Валерий Сюткин поздравил поклонников с Новым годом Сюткин выложил селфи с женой. www.instagram.com
Певец выложил совместное селфи с женой Виолой.

Валерий Сюткин и его супруга Виола одновременно выложили в своих аккаунтах в Instagram общее селфи. Сюткин под фото написал новогоднее поздравление, а его супруга призвала читателей «быть собой».

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«С Наступающим Новым Годом! Жизнь коротка… Прощайте быстро! Целуйтесь медленно! Любите искренне! Веселитесь неудержимо!» — призвал поклонников Сюткин. Интересно, что он поставил геотег аэропорта Кишинева, а вот его жена — московскую площадь. Ошибка ли это или Сюткин оказался накануне нового года вдалеке от супруги, можно только догадываться.

Поклонники в комментариях к постам Сюткиных оставили в ответ свои новогодние пожелания. «Спасибо. Такие правильные слова. С Новым годом!!! Счастья вам и здоровья», «Какое солнечное фото! Скучаю по общению! С наступающим!» — написали в комментариях поклонники.

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«Жизнь коротка»: Валерий Сюткин поздравил поклонников с Новым годом
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