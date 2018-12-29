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«Люблю наступать на одни и те же грабли»: Цымбалюк-Романовская рассказала, что общего у Джигарханяна и Шаляпина

«Люблю наступать на одни и те же грабли»: Цымбалюк-Романовская рассказала, что общего у Джигарханяна и Шаляпина @p_shalyapin
Оба мужчины родились в год Свиньи.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская в последнее время практически не разлучаются. Вместе они посещают громкие премьеры и другие светские мероприятия, а недавно устроили красивую праздничную фотосессию, на которой предстали в образе Золушки и Принца. Вместе с бойфрендом пианистка даже попробовала себя в новом амплуа, исполнив с ним любовную песню.  Новогодние праздники пара тоже планирует провести вместе. Виталина немало удивила публику, отметив, что у ее бывшего мужа Армена Джигарханяна и нынешнего бой-френда Прохора Шаляпина есть как минимум одна объединяющая черта. По словам пианистки, оба мужчины родилась под знаком Свиньи.

«Прохор Шаляпин, как и мой бывший муж Армен Джигарханян, оказался Свиньей по гороскопу. Значит, наступает его год. Я люблю наступать на те же грабли», — высказалась Виталина.

Прохор Шаляпин верит, что 2019 год, который пройдет под его знаком, будет для него счастливым. Он признался, что у него есть характерная черта человека, рожденного в год Свиньи. Он любит разбрасывать вещи по квартире, как настоящая хрюшка. С этим его качеством борется Виталина, которая любит чистоту. По убеждению Прохора, в 2019 году можно не переживать не быть чистюлей, пишет «Дни.ру».

Напомним, роман пианистки и певца начался после трудного бракоразводного процесса Виталины с Арменом Борисовичем. Шаляпин сравнил их отношения с божественным цветением сакуры.

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Тэги:
Виталина Цымбалюк-Романовскаязвездный романПрохор Шаляпин

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«Люблю наступать на одни и те же грабли»: Цымбалюк-Романовская рассказала, что общего у Джигарханяна и Шаляпина
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