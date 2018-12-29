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Бывшая солистка группы «Ранетки» Лена Третьякова выходит замуж

Бывшая солистка группы «Ранетки» Лена Третьякова выходит замуж Фото: Instagram@ranetki_228
Певица продемонстрировала поклонникам обручальное кольцо.

Экс-солистке «Ранеток» Лене Третьяковой сделали предложение руки и сердца. Радостной новостью 30-летняя знаменитость поделилась с поклонниками лично, в своем блоге в Instagram. Певица опубликовала в соцсети снимок, на котором она буквально светится от счастья, демонстрируя на камеру сверкающее обручальное кольцо.

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Актриса «Ранеток» рассказала, как похудела на 10 кг за несколько месяцевЕлена Третьякова, знакомая зрителям по сериалу «Ранетки» (СТС), призналась, что ей пришлось пройти долгий путь, чтобы измениться, однако результат того стоил.

«Да-да, мне сделали предложение! И, слава всем богам, я, наконец-то, выбрала кольцо», – сообщила Лена. Кто именно стал ее избранником, артистка не уточнила. Девушка старается не распространяться о себе, однако известно, что когда-то у нее были близкие отношения с музыкантом Дмитрием Пряновым. Также ходили слухи о том, что у Третьяковой роман с ее коллегой по сериалу «Ранетки» Виталием Абдуловым, и даже сообщалось, что певица уже вышла замуж за некого мужчину по имени Олег. Впрочем, последнюю информацию Лена опровергла лично, заявив, что сама запустила эту «утку» из мести бывшему возлюбленному, пишет «СтарХит».

Несколько месяцев назад в Сети бурно обсуждали личную жизнь другой солистки «Ранеток» Леры Козловой. Как заподозрили поклонники, разглядевшие на ее снимках в соцсети обручальное кольцо, певица в тайне ото всех вышла замуж.

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Бывшая солистка группы «Ранетки» Лена Третьякова выходит замуж
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