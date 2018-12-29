Волочкова похвасталась красным костюмом, сшитым для нее дизайнером из Краснодара

Балерина отметила, что не так давно познакомилась с удивительным человеком.

Известная балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что у нее много воспоминаний с Краснодарским краем. Звезда заметила, что в этом регионе она дала бесчисленное множество балетных спектаклей и благотворительных концертов. Она сказала, что в Краснодарском крае живут очень душевные и замечательные люди.

«Месяц назад после моих концертов с детьми по станицам я познакомилась с удивительным дизайнером из Краснодара Мару и попросила ее сшить мне уютный костюм. Она в одночасье создала для меня костюм желтого цвета и таким цыпленком. Вы наблюдали меня на фото. А сегодня я получила сюрприз от Мару в красном цвете! Какой мне идет больше? Мару, ты невероятная! Этот дизайн ведь разработан тобой специально для меня», — заявила балерина.

«Мой фаворит для вас — это жёлтый. Мне очень нравится, как вы в этом цвете в ее костюме и в брючном костюме более классическом», «Настя, корзина с носками означает, что в Новом году у вас будет много новых любимых мужчин и они слетятся на вас, как мухи на мед?», «К костюму бы кроссовки надела. Странная Настя», — заметили в комментариях пользователи.

Заметим, что Анастасия Волочкова подвергается постоянной критике со стороны своих подписчиков. Некоторые пользователи даже признавались, что специально заходят на страничку звезды, чтобы почитать комментарии поклонников. Сама звезда множество раз признавалась, что люди стали в последнее время очень желчные. Они совершенно не умеют радоваться счастью других. При этом, надо признать, порой балерина специально провоцирует своих поклонников, чтобы те начали писать в отношении нее негативные отзывы.