Многодетная Барановская вслед за Ковальчук показала себя без макияжа

Вне съемочного процесса знаменитости все чаще публикуют снимки без яркого грима.

Многодетная Юлия Барановская вместе с детьми от футболиста Андрея Аршавина отдохнула в Намибии. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале увезла своих наследников от морозных праздников, подарив им кусочек лета и тепла. В своем микроблоге светская львица опубликовала совместное фото с детьми, отметив, что им пора возвращаться домой. Примечательно, что на снимке Юлия Барановская позирует без косметики. Вне съемочного процесса многие знаменитости предпочитают естественный образ, отказавшись от яркого грима и макияжа. Ранее свои фото без ретуши показала экс-солистка группы «Блестящие», супруга шоумена Алексея Чумакова Юлия Ковальчук. На снимке она предстала без макияжа и идеальной укладки в домашней обстановке, поделившись праздничным настроением. Без косметики позировала и актриса Юлия Высоцкая, недавно ставшая мамой телеведущая Регина Тодоренко, украинская певица Светлана Лобода и наставница Димы Билана — музыкальный продюсер Яна Рудковская.

С футболистом Андреем Аршавиным телеведущая прожила под одной крышей без малого девять лет. За это время в семье появилось трое детей: старшему сыну Артему уже исполнилось тринадцать лет, дочке Яне — десять лет, а младшему сыну Арсению всего шесть лет. В одном из своих интервью Юлия Барановская рассказала о том, что футболист ушел от них, когда она была на пятом месяце беременности. Однако именно Арсений, которого ждала телеведущая, так похож на своего отца — мальчик увлекается футболом и делает свои первые успехи.

По словам Юлии, ее младший сын просто обожает этот вид спорта. Наследник Аршавина уже начал заниматься в детской академии «Барселона». Сама телеведущая старается во всем поддерживать и поощрять детей. При этом Барановская не сомневается, что, когда Арсений подрастет, многие будут сравнивать его с отцом. Однако пока она старается не думать об этом. Несмотря на то, что Аршавин мало интересуется своими детьми, Юлия надеется, что футболист все-таки вспомнит об их существовании.