Воробьев заинтриговал поклонников совместным фото с Дайнеко

Певец выложил снимок со своей бывшей пассией в Instagram.

Мечта многих российских и зарубежных девушек, певец и музыкант Алексей Воробьев привлек внимание общественности к своей личной жизни. Фанаты уже привыкли к тому, что Воробьев одинок, а тут он внезапно выложил в своем Instagram снимок с бывшей девушкой — Викторией Дайнеко.

«Мы старше, но всё такие же веселые, как много лет назад», — подписал снимок Воробьев. Дайнеко тоже опубликовала фото. Она не стала делать какие-либо романтические подписи к фото, а просто указала, что они оба «в клеточку», поскольку на снимке и она, и Воробьев в клетчатых рубашках.

Поклонников это фото взбудоражило. Многие увидели в нем намек на возобновление отношений пары. «А я знала, что вы будете вместе!», «Вы посмотрите на лица этих довольных котов!» — написали в комментариях поклонники. Однако некоторые предположили, что фото было сделано исключительно для пиара.