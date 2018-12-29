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Воробьев заинтриговал поклонников совместным фото с Дайнеко

Воробьев заинтриговал поклонников совместным фото с Дайнеко Воробьев выложил фото с Дайнеко. instagram.com
Певец выложил снимок со своей бывшей пассией в Instagram.

Мечта многих российских и зарубежных девушек, певец и музыкант Алексей Воробьев привлек внимание общественности к своей личной жизни. Фанаты уже привыкли к тому, что Воробьев одинок, а тут он внезапно выложил в своем Instagram снимок с бывшей девушкой — Викторией Дайнеко.

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«Мы старше, но всё такие же веселые, как много лет назад», — подписал снимок Воробьев. Дайнеко тоже опубликовала фото. Она не стала делать какие-либо романтические подписи к фото, а просто указала, что они оба «в клеточку», поскольку на снимке и она, и Воробьев в клетчатых рубашках.

Поклонников это фото взбудоражило. Многие увидели в нем намек на возобновление отношений пары. «А я знала, что вы будете вместе!», «Вы посмотрите на лица этих довольных котов!» — написали в комментариях поклонники. Однако некоторые предположили, что фото было сделано исключительно для пиара. 

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Воробьев заинтриговал поклонников совместным фото с Дайнеко
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