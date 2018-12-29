Гвинет Пэлтроу в рождественские каникулы уехала на курорт с новым мужем

Актриса продемонстрировала шикарную фигуру на пляже.

Минувший год стал очень насыщенным для Гвинет Пэлтроу и в профессиональном плане, и в личном. Она закончила работу над двумя фильмами: «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Принадлежащий ей бренд одежды Goop выпустил несколько ярких коллекций. Так что помимо съемочной площадки актрисе и бизнесвумен часто приходилось бывать и в офисе. Также 46-летняя звезда вышла замуж за успешного голливудского продюсера и сценариста Брэда Фэлчака.

На рождественские каникулы актриса, которая очень любит морской отдых, отправилась с новым мужем на курорт. Гвинет поделилась прекрасным кадром, сделанным на берегу. Она предстала в белом купальнике на фоне подсвеченных розовым закатом облаков и идеально тихого моря.

«Вне офиса», — лаконично подписала она фото с отдыха.

больше по теме Гвинет Пэлтроу страдает от постоянной смены настроения 46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу откровенно заговорила об изменениях в своем теле.

Поклонники звезды заявили, что она находится в прекрасной форме. Также они отметили талант ее фотографа, сделавшего столь потрясающе красивый кадр.

Напомним, Фэлчак стал вторым законным мужем актрисы. С первым супругом – музыкантом Крисом Мартином – они остались в хороших отношениях и даже проводят иногда праздники вместе. Гвинет Пэлтроу даже порадовалась, что бывший муж тоже, как и она, вскоре создаст новую семью. Пара воспитывает двух детей — 14-летнюю дочь Эппл Блайт и 12-летнего сына Мозеса Брюса. До замужества Гвинет также была известна громкими романами с актерами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.