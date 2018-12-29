НОВОСТИ

Гвинет Пэлтроу в рождественские каникулы уехала на курорт с новым мужем

Гвинет Пэлтроу в рождественские каникулы уехала на курорт с новым мужем @gwynethpaltrow
Актриса продемонстрировала шикарную фигуру на пляже.

Минувший год стал очень насыщенным для Гвинет Пэлтроу и в профессиональном плане, и в личном. Она закончила работу над двумя фильмами: «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Принадлежащий ей бренд одежды Goop выпустил несколько ярких коллекций. Так что помимо съемочной площадки актрисе и бизнесвумен часто приходилось бывать и в офисе. Также 46-летняя звезда вышла замуж за успешного голливудского продюсера и сценариста Брэда Фэлчака.

На рождественские каникулы актриса, которая очень любит морской отдых, отправилась с новым мужем на курорт. Гвинет поделилась прекрасным кадром, сделанным на берегу. Она предстала в белом купальнике на фоне подсвеченных розовым закатом облаков и идеально тихого моря.

«Вне офиса», — лаконично подписала она фото с отдыха.

больше по теме
Гвинет Пэлтроу страдает от постоянной смены настроения46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу откровенно заговорила об изменениях в своем теле.

Поклонники звезды заявили, что она находится в прекрасной форме. Также они отметили талант ее фотографа, сделавшего столь потрясающе красивый кадр.

Напомним, Фэлчак стал вторым законным мужем актрисы. С первым супругом – музыкантом Крисом Мартином – они остались в хороших отношениях и даже проводят иногда праздники вместе. Гвинет Пэлтроу даже порадовалась, что бывший муж тоже, как и она, вскоре создаст новую семью. Пара воспитывает двух детей — 14-летнюю дочь Эппл Блайт и 12-летнего сына Мозеса Брюса. До замужества Гвинет также была известна громкими романами с актерами Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.

Вам может быть интересно:
«Я не знаю как стать мачехой»: Гвинет Пэлтроу объяснила, почему живет отдельно от мужа От худышки до пышки: Гвинет Пэлтроу выпустила новую коллекцию одежды Гвинет Пэлтроу в свадебном платье выглядит, как принцесса
Тэги:
Гвинет Пэлтроузвездный отдыхкурорт

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гвинет Пэлтроу в рождественские каникулы уехала на курорт с новым мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: